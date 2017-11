Macapá recebe primeiro Spotter Night beneficente

O Aeroporto Internacional de Macapá/Alberto Alcolumbre (AP) está com inscrições abertas para sua primeira edição do Spotter Night. Neste ano, o terminal já foi anfitrião da segunda edição do Spotter Day em março, que contou com 35 participantes, inclusive de outras cidades, como Belém (PA), Natal (RN) e São Paulo (SP).

Até o dia 27 deste mês, fotógrafos amadores e profissionais podem se inscrever no site do evento para uma das 20 vagas disponíveis. Os candidatos selecionados passarão por um treinamento no dia 4 de dezembro, às 15h, sob orientação da coordenadora de Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional, Renata Barbosa.

O evento ocorrerá na madrugada entre os dias 7 e 8 de dezembro, das 23 às 6h30. Os spotters terão disponível o pátio principal, onde poderão acompanhar as operações de embarque e desembarque. Com a expertise de sediar eventos desse porte, a Infraero disponibilizará credenciamento e coletes reflexivos – sob a responsabilidade dos spotters – obrigatórios para uso no local.

As inscrições são gratuitas e a Infraero pede que os participantes levem brinquedos no dia do treinamento para serem doados à Célula Sementinha de Jesus, grupo religioso que auxilia crianças entre 3 e 12 anos na cidade.

SERVIÇO:

1º SPOTTER NIGHT DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPÁ

Local: Pátio principal do Aeroporto de Macapá

Data: 07 e 08/11/2017

Horário: das 23h às 6h30

Inscrições: http:// spotterdayinfraero.com/evento/ 1o-spotter-night-no-aeroporto- de-macapa/?post_type=evento