Parque das Nascentes, em Ariquemes, será inaugurado no sábado, dia 25

A praça Parque das Nascentes recebe os ajustes finais para ser entregue à população de Ariquemes no sábado, dia 25. A obra orçada em aproximadamente R$ 1 milhão, é do governo de Rondônia.

Construída ao lado do Parque do Açaí, no setor 2, a nova praça tem 25 mil metros quadrados, composta por duas lagoas com tartarugas e cheias de tilápias; área gramada, com pergolado, passarelas e bancos de madeira, academia ao ar-livre e palco para apresentações. O local era uma área abandonada, alagada, tomada pelo mato e lixo, mais conhecida como o brejo do Setor 2.

A área foi revitalizada em parceria com a sociedade civil. A construção da praça foi executada por administração direta pelo Departamento de Estrada, Rodagem e Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) em parceria com a Secretaria Estado de Planejamento e Gestão (Sepog), o que gerou economia e agilidade no serviço.

Em paralelo à obra da praça, o governador Confúcio Moura buscou parceria com a sociedade civil e desenvolveu o projeto Colorindo Vidas que resultou na pintura das fachadas das casas das famílias que moram há mais de 40 anos ao redor da área, visando melhorar a qualidade de vida, resgatar a autoestima e estimular nos moradores o orgulho de morar e fazer parte daquele pedacinho de chão, além claro, de atrair o olhar de admiração de quem visitar a praça.

“O projeto Colorindo Vidas envolveu toda a comunidade, comércio, o Senai, entidades sociais e faculdades. As empresas contribuem com as tintas e os moradores entraram com a mão de obra em suas casas”, explicou a coordenadora do projeto, Darlete Aguetoni.

O governador Confúcio Moura destacou a importância da união do governo, comércio e comunidade na construção do Parque das Nascentes. “Construímos uma linda praça, e esse pedacinho do Setor 2, que antes era abandonado, hoje encanta quem por aqui passa. E o mais importante é que tudo isso foi feito com parceria. Todos ajudaram. Os moradores, os empresários, as instituições educacionais e associações”.

Parque Açaí

Ao lado do Parque das Nascentes o governo de Rondônia construiu o Parque Açaí, inaugurado em 2015. No complexo foram investidos quase R$ 5 milhões. O local conta com pista de caminhada, quadra de futebol com gramado sintético, quadra de vôlei de areia, pista de skate, playground, bancos, mesas e academias ao ar livre.

