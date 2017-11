PMDB decide expulsar Kátia Abreu por desobediência e críticas a Temer

Conselho de ética do partido votou pela desfiliação da ex-ministra da gestão Dilma por desrespeito a orientações do PMDB em votações no Congresso

O conselho de ética do PMDB decidiu na manhã desta quinta-feira (23), por unanimidade, expulsar a senadora Kátia Abreu (TO) dos quadros do partido. A informação foi confirmada pela própria agremiação e pelo presidente nacional da legenda, senador Romero Jucá (RR), em mensagens publicadas no Twitter.

O colegiado peemedebista entendeu que a senadora desrespeitou as orientações do partido ao se posicionar contra propostas defendidas pelo governo de Michel Temer (PMDB). Kátia Abreu tem atacado a reforma da Previdência, principal meta atual do governo , e também votou contra a proposta de reforma trabalhista, que foi aprovada pelo Senado em julho e entrou em vigor neste mês. A senadora ainda poderá recorrer à executiva nacional do PMDB contra a decisão do conselho de ética.

“O PMDB reforça seu respeito às mais diferentes opiniões, mas não tolerará mais desrespeito e ataques tão sórdidos como aqueles feitos em diversas oportunidades pela senadora”, justificou a legenda. Jucá complementou o posicionamento afirmando que “a medida demonstra nova fase de posicionamento do partido”.

