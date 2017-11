Rede social de promoções promete ajudar consumidores na Black Friday

Eduardo Hadara

Estar em posse das ferramentas certas na hora de procurar as melhores ofertas na internet é muito importante. Focado em promoções com preços abaixo da média aliadas à lojas de relevância e boa reputação, o Pelando – uma espécie de rede social gratuita de compartilhamento de promoções – vem para armar os consumidores que querem aproveitar as ofertas da Black Friday.

O Pelando se posiciona como uma “bússola” para os navegantes da Black Friday, sejam eles experientes ou não. A plataforma oferece comparadores de preços, alerta de promoções desejadas, comentários de consumidores, sistema de votos “quente/frio” – os próprios usuários da plataforma dizem se o produto está com um bom desconto ou não – além de cupons e promoções moderados por uma equipe de redatores especializada. Tudo isso disponível para desktop e aplicativo (Android e iOS) – ambos gratuitos.

A novidade para a Black Friday fica por conta da extensão Pelando Descontos para Google Chrome. A ferramenta reúne funcionalidades que otimizam a sexta mais aguardada do ano para o consumidor: testador de cupons, análise de preços e comparativo entre grandes lojas do varejo brasileiro, e o melhor de tudo, em apenas uma aba do navegador. Além disso, o plugin não acessa nenhum dado pessoal ou atrapalha a velocidade da navegação. Você só irá percebê-lo ao acessar a página de algum produto, das mais de 30 lojas registradas na plataforma.

Além da novidade, o Pelando mantém uma ferramenta antiga, o Alerta de Desejos, que permite ao usuário a aplicação de filtros – desde os mais genéricos como “Eletrodomésticos” até os mais específicos como “Geladeira Duplex”, para que sejam enviadas notificações apenas das promoções que ele realmente deseja acompanhar. Para os mais exigentes, é possível filtrar por temperatura também e assim a notificação só é enviada depois que a promoção está “pelando”.

