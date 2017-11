Superintendentes do SESI Alagoas e da Paraíba participam de encontro sobre a implantação da plataforma Orquestra no Amapá

Macapá – Os superintendentes do Serviço Social da Indústria (SESI) de Alagoas, Carlos Alberto Pacheco Paes, e da Paraíba, Sérgio Alencar, participaram nesta quinta-feira, 23, na Unidade do SESI em Macapá, de reunião que marcou o encerramento do processo de implantação da plataforma Orquestra BPM. O encontro de avaliação do projeto contou com a participação de gestores e colaboradores do SESI Amapá.

Na ocasião, a equipe de técnicos da Federação das Indústrias de Alagoas (FIEA) apresentou os resultados já alcançados e os esperados a partir do uso da ferramenta de gerenciamento de processos de negócio, que funciona totalmente via web.

Entre as melhorias que poderão ser implementadas no SESI Amapá, estão, a agilidade no relacionamento com os clientes, redução de retrabalho e atividades redundantes, visão de processos ponta a ponta, controle e rastreabilidade, e possibilidade de automatização de novos processos.

A superintendente do SESI Amapá, Alyne Vieira, agradeceu a presença dos gestores dos dois Departamentos Regionais que vieram ao estado cumprir agenda institucional e destacou a importância em investir no aperfeiçoamento de processos. “A experiência obtida pelo SESI Alagoas nos mostrou o quanto que a plataforma Orquestra pode nos ajudar a melhorar nosso modo de trabalho. A troca de experiências com outros estados é de extrema importância, porque nos apresenta projetos de sucesso que podem ser adotados também por nós, para que o serviço que ofertamos ao cliente seja cada vez melhor”, concluiu.