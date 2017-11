Alunos da Escola Campos Sales apresentam projeto e recebem elogios

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Campos Sales, localizada em São Francisco do Guaporé, realizou na última quinta -feira (23) mais uma versão do Projeto Regiões brasileiras, Brasil Terra de Cor, Som e Diversidade.

O projeto foi coordenado pelos professores de Geografia Daniela Fiorentin e Valderi com participação dos demais professores e da equipe gestora do estabelecimento de ensino.

Os alunos dos 3° anos do Ensino Médio representaram as regiões com apresentações de conteúdos, dança, culinária e cultura regional. A diretora Rute mencionou que o projeto já é tradição da escola e a cada ano ganha proporção em grandeza e qualidade.

O secretário de Estado da Educação de Rondônia, Waldo Alves, ao tomar conhecimento do projeto, elogiou a direção da escola pelo incentivo e apoio e afirmou que esse tipo de apresentação contribui para melhorar a qualidade do ensino na escola, pois o conteúdo passa a ser dominado pelos estudantes.

O coordenador Regional de Educação de São Francisco do Guaporé, professor Maurício, resumiu o projeto em duas palavras: silmplesmente fantástico.

“Espero que outras escolas da rede estadual possam elaborar projetos do nível do que foi aqui apresentado, pois é uma forma de envolver todo os corpos docentes e discente do estabelecimento de ensino e ser mais uma ferramenta no processo ensino-aprendizagem dos estudantes”, afirmou o coordenador.