Alunos do Programa Conexão Mundo participam de atividades de intercâmbio nos Estados Unidos

Macapá – Os alunos do Ensino Médio articulado à Educação Profissional do Serviço Social da Indústria (SESI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá, Bruno Piedade e Gabrielly Picanço estão na cidade norte americana de Denver, participando de intercâmbio do Programa Conexão Mundo. Os estudantes são acompanhados pela professora do SENAI, Evelline Uchôa. As atividades iniciaram em 20 de novembro.

Para recepcionar a equipe, os coordenadores americanos prepararam as boas vindas. No primeiro dia de atividades, foram realizadas dinâmicas para que os alunos se apresentassem e compartilhassem suas histórias, além disso, visitaram a Liga de Estudantes e de Artes e conheceram o processo de produção de desenhos, esculturas e pinturas.

No segundo dia, a equipe amapaense visitou o Capitólio Governamental e tiveram a oportunidade de aprender sobre a política dos Estados Unidos e seus respectivos representantes. Eles também visitaram o estádio de futebol americano. Já no terceiro dia, os alunos conheceram a Universidade de Denver e visitaram o Centro de Idiomas e foram orientados sobre alguns cursos que a instituição oferece.

“O intercâmbio está sendo enriquecedor para todos nós. Os alunos estão a cada dia mais empenhados em aprender. Nesta quinta-feira, 23 de novembro, foi comemorado o dia de Ação de Graças, uma data importante para os americanos. Na ocasião, os estudantes passaram o dia com as famílias hospedeiras e puderam compartilhar experiências”, ressaltou Evelline Uchôa.

Conexão Mundo

Esta fase do programa permite aos estudantes que se destacaram ao longo das outras etapas, a possibilidade de participar de duas semanas de imersão nos Estados Unidos. Nesse período eles ficam em casas de famílias americanas, com a possibilidade de conhecerem colégios, universidades, museus, entre outros lugares, com o objetivo de colocar em prática o que aprenderam sobre a Língua Inglesa.