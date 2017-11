Atividades preventivas de saúde bucal são desenvolvidas em escola de educação infantil

A importância de ter uma boa saúde bucal foi tema de uma ação realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) na Escola Josafá Aires da Costa, no Infraero I. Na manhã desta sexta-feira, 24, cem crianças de quatro turmas participaram de palestra, aplicação de flúor e receberam kits de higiene bucal contendo fio, escova e creme dental.

Para a coordenadora do Programa Saúde na Escola, Ellen Suelen, os resultados dessas atividades são excelentes e fazem com que os alunos aprendam e levem a informação e orientação aos pais em suas casas, se transformando em multiplicadores de prevenção. “Ensinar as crianças a cuidarem dos dentes é um investimento que traz benefícios para o resto da vida, pois cria hábitos saudáveis e estimula o cuidado pessoal”, disse.

A avaliação e promoção de saúde bucal é uma ação essencial. Com base nelas, é possível planejar ações para a promoção da saúde bucal. Além da avaliação, a equipe orienta todo o corpo pedagógico, para que os professores e gestores participem direta ou indiretamente como promotores da saúde dos alunos e orientem de forma efetiva os pais sobre a importância da saúde bucal no desenvolvimento das crianças.

A atividade contou com o apoio do Sesc, que ministrou palestra e fez a aplicação de flúor nos alunos. A escovação dental supervisionada tem o objetivo de orientar e estimular os educandos a incorporar hábitos de higiene oral.

