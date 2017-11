Definidos os finalistas do 41º Torneio Interdistrital de Futebol

Já estão definidas as 41 equipes finalistas do 41º Torneio Interdistrital de Futebol. As seletivas iniciaram no dia 8 de setembro, na comunidade de Tracajatuba do Pacuí, e encerraram na segunda-feira, 20, no arquipélago do Bailique. O Arraiol do Bailique é o campeão na categoria masculina e São Joaquim A é a atual campeã da feminina.

De acordo com o coordenador municipal de Esporte e Lazer, Léo Sávio Almeida, o torneio está sendo executado dentro do que foi planejado pela coordenadoria. “A nossa equipe conseguiu fazer as seletivas nos distritos, de onde saíram quatro representantes de cada comunidade, sendo dois masculinos e dois femininos. Com exceção dos distritos de São Joaquim do Pacuí e Bailique, que terão uma equipe a mais, em virtude de terem as equipes campeãs do ano passado. A prefeitura prepara uma grande estrutura para oportunizar, pela primeira vez, que as equipes possam jogar no campo sintético, no primeiro fim de semana de dezembro. Esta é mais uma novidade da competição”.

Este ano, a competição reúne aproximadamente 5.075 atletas, divididos em 203 equipes, sendo 143 masculinas e 60 femininas, com 25 participantes cada, representantes dos distritos do Maruanum, Coração, Matapi, Fazendinha, São Joaquim do Pacuí, Pedreira, Tracajatuba, Santa Luzia do Pacuí, Carapanatuba e Bailique. As etapas finais acontecerão no período de 1º a 3 de dezembro, a partir das 8h, na arena da Praça da Conceição, em Macapá.

Cliver Campos

Assessor de comunicação/Comel

Contatos: 98126-0880 / 99175-8550