Estudante do SESI Amapá é destaque na categoria de escolas particulares da OBMEP

Macapá – A estudante do 7º ano do Ensino Fundamental da Escola Visconde de Mauá do Serviço Social da Indústria (SESI) Amapá, Thayná Nobre, alcançou a melhor colocação do estado na 13ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP). A jovem conquistou medalha de bronze no nível I da competição, que tem como objetivo estimular o estudo da área e revelar talentos, promovendo a inclusão social pela difusão do conhecimento.

“A Thayná é aluna do SESI desde a Pré-Escola e sempre mostrou que é muito talentosa. Estamos extremamente satisfeitos com o resultado alcançado, afinal, ela é a melhor aluna de Matemática no nível em que concorreu, entre os estudantes das Escolas Privadas. Isso é motivo de muita alegria para todos nós”, destacou a diretora da Escola, Valena Calandrini.

OBMEP

A Olimpíada Brasileira de Matemática é uma realização do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Em 2017, as escolas privadas de todo o Brasil foram convidadas a participar da competição, que antes envolvia apenas estudantes de escolas públicas. A ideia da OBMEP é despertar nos alunos o gosto pela matemática e pela ciência em geral e motivá-los na escolha profissional pelas carreiras científicas e tecnológicas.