Margarida Schivasappa recebe espetáculo “Carimbolado”

Inspirado e motivado nas lembranças vivenciadas na infância interiorana do artista Henrique Senna, o show “Carimbolado” é atração no Teatro Margarida Schivasappa, nesta quarta-feira, 29, a partir das 20 horas. O espetáculo foi contemplado no Edital Pauta Livre, que integra o Programa Seiva de Incentivo à Arte e à Cultura, da Fundação Cultural do Pará (FCP).

O show tem a marca do DNA musical paraense, ao expressar a forte influência da cultura afro-latina recebida ao longo da história apresentadas nas danças, nas composições estéticas, rítmicas e melódicas, evidenciando os traços dessa fusão. O espetáculo contará com participações especiais e trará um repertório com releituras de clássicos da música popular paraense, proporcionando diversão e interação com a plateia.

Segundo o artista Henrique Senna, o espetáculo também será um canal de mobilização do público e da comunidade em prol dos portadores de câncer, através da doação de um quilo de alimento não-perecível, buscando gerar melhores condições materiais para o tratamento dos pacientes atendidos pela Associação Voluntariado de Apoio à Oncologia – AVAO. “Entendo que a música além do entretenimento, também é poderosa ferramenta de inclusão e transformação social”, comenta o artista.

Serviço: Show “Carimbolado” no Teatro Margarida Schivasappa, dia 29 de novembro, às 20 horas. Os ingressos custam R$10 reais e mais um quilo de alimento não-perecível.

* Com a colaboração de Victor Barra

Por Andreza Gomes