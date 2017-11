Entrega da Comenda da Ordem do Mérito Cultural Acreano será neste domingo

A sétima edição de entrega da Comenda da Ordem do Mérito Cultural Acreano será realizada neste domingo, 26, a partir das 18h, na Usina de Arte João Donato. O evento homenageia quatro personalidades do meio cultural por suas contribuições ao Acre.

As honrarias serão destinadas aos líderes religiosos Peregrina Gomes, a Madrinha Peregrina, e Valério Gomes de Oliveira, o Mestre Valério, e em memória, à atriz, poetisa e uma das fundadoras do Jabuti Bumbá, Maria Deusa de Farias Leite, além da jornalista Valdeci Sales de Carvalho.

A entrega da Ordem é uma forma de valorizar aqueles que, de alguma forma, doaram sua arte e conhecimento para o fortalecimento da cultura do Acre, propagando-a mundo afora. “É importante sempre celebrarmos essas pessoas que se dedicam ou se dedicaram de alguma forma ao cenário cultural do nosso estado. Eles são a resistência e as pessoas responsáveis por ajudar a construir nossa história”, afirma a diretora-presidente da Fundação Elias Mansour, Karla Martins.

Os homenageados são escolhidos por meio de uma seleção da comissão do Conselho Estadual de Cultura (ConCultura), que ouvem da comunidade sugestões e também propõem nomes dos que podem receber o prêmio. Essa comenda está prevista na Constituição, por meio de decreto instituído em 2005 pelo então governador do Acre Jorge Viana.

Por Marcia Moreira