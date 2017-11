Universidade lança especialização em Linguística Aplicada e ensino de línguas

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) lançou na última segunda-feira, 21, o edital de seleção de alunos para a primeira turma da Especialização em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas. As inscrições para o processo seletivo serão gratuitas e realizadas de 2 a 8 de janeiro de 2018 pelo site do Departamento de Processos Seletivos e Concursos (Depsec). No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição on-line indicando a linha de pesquisa a qual concorrerá e anexar, em formato PDF, o pré-projeto de pesquisa e Currículo Lattes.

Serão ofertadas 25 vagas, sendo duas reservadas a pessoas com deficiência, duas para negros e duas para indígenas. Poderão participar do certame candidatos que tenham concluído curso de graduação em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A seleção será realizada em três etapas: homologação da inscrição; análise do pré-projeto de pesquisa; e entrevista.

A Especialização em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas é um curso na modalidade presencial que se destina a candidatos graduados em Letras (Língua Portuguesa, Língua Francesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Libras) e objetiva formar, para o aprimoramento das atividades profissionais e acadêmicas, recursos humanos para o ensino e para a pesquisa na área de Linguística Aplicada, com foco em questões relacionadas ao ensino, à aprendizagem e a aspectos culturais das línguas Portuguesa, estrangeiras (Francês, Inglês e Espanhol) e Libras.

A pós-graduação lato sensu possui duas linhas de pesquisa: “Línguas, discurso, cultura, identidades e formação de professores” e “Ensino de língua e formação de professores”. Ela terá carga horária total de 420h, com duração mínima de 12 meses e máxima de 18 meses. As aulas poderão ocorrer nos turnos da manhã, tarde e/ou noite, a depender da oferta das disciplinas e da disponibilidade do corpo docente, e serão realizadas de segunda a sábado.

O resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 19 de fevereiro de 2018 e o edital de matrícula deve ser divulgado no período de 26 a 28 de fevereiro. O início das aulas está previsto para o primeiro semestre de 2018. O edital completo e anexos estão disponíveis no site da Unifap.

