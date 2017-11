Jornalistas da Difusora Acreana ganham prêmio da Aleac

Jornalistas da Rádio Difusora Acreana foram vencedores no 2º Prêmio de Jornalismo do Legislativo, promovido pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), na noite da última quarta-feira, 23, no Afa Jardim.

José Alves da Silva conquistou o primeiro lugar, e Ivan de Carvalho em segundo, ambos na categoria Radiojornalismo. O evento visa incentivar a publicação de matérias jornalísticas referentes à atuação do Poder Legislativo do Acre, reconhecendo e estimulando os profissionais de imprensa acreanos.

Este ano, a Aleac conduziu a premiação com o tema “Fiscalizando, Legislando e Promovendo a Inclusão Social”, envolvendo quatro categorias: Webjornalismo, Jornalismo Impresso, Telejornalismo e Radiojornalismo. Os três primeiros colocados receberam R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

De acordo com o coordenador de jornalismo da Rádio Difusora Acreana, M. Jota, no ano em que a rádio comemora os 73 anos, é de uma simbologia muito grande ter dois profissionais reconhecidos na premiação.

“A Difusora Acreana sempre esteve presente nos grandes eventos e faz parte da história do Acre. A vitória dos colegas engrandece o nome e o trabalho produzido por profissionais dedicados e comprometidos em levar a informação diariamente para a população”, destacou M. Jota.

Para o jornalista Ivan de Carvalho, um dos premiados, esse é um bom reconhecimento profissional. “Apesar de não estar pessoalmente para receber o prêmio, foi de grande satisfação e emoção, e considero esse momento único e importante em minha carreira profissional”, enfatizou.

Por Marcelo Torres