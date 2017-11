Artesão de Porto Grande no Amapá Restaura imagens sacras desde os 14 anos

Ele é diretor da escola municipal Amélia Bitencourt Bessa de Oliveira em Porto Grande no Amapá. Este final de semana, em visita a sua casa onde reside com a esposa Maria da Glória e os filhos, pudemos constatar in loco o talento deste artista auto-didata amapaense, de 42 anos de idade, natural de Macapá e que desde os 14 anos emprega boa parte do tempo no nobre ofício de restaurador.

Veja a entrevista:

Claudomiro Pastana aceita trabalho de restauro para igrejas e particulares e atende pelo celular: 96 9184-9649