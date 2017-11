Alunos do SESI Amapá participam do programa Turma da Robótica do Canal Futura

Macapá – A equipe de robótica da Escola Visconde de Mauá do Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá realizou nesta segunda-feira, 27, as gravações para o programa Turma da Robótica, veiculado no Canal Futura. Na ocasião, os alunos e professores relataram a experiência com a robótica e de que forma ela auxilia na educação e no desenvolvimento pessoal e interpessoal.

Participaram das filmagens, a diretora da Escola do SESI AP, Valena Calandrini, os professores de robótica, Jesuene Souza e Edgar Vieira, e de Física, Danilo Ramalho, além dos alunos das turmas do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio Articulado à Educação Profissional (EBEP).

Segundo Valena Calandrini, a participação da equipe no programa é uma oportunidade de mostrar o trabalho que a escola vem desenvolvendo, assim como também, mostrar as conquistas dos alunos e professores envolvidos. “A Turma da Robótica é uma programa nacional e que dá destaque para as escolas que trabalhem com o ensino da robótica. É muito gratificante ver que a nossa instituição está sendo reconhecida”, destacou a diretora.

Programa Turma da Robótica

Produzido pelo Canal Futura em parceria com o SESI, o programa Turma da Robótica mostra como o ensino da robótica em escolas de todo o país pode ajudar no ensino e aprendizagem de diversas disciplinas.