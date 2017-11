Coral do Amazonas encerra celebrações de 20 anos em concerto no Teatro Amazonas, nesta terça (28/11)

Conjunto se une à Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) na apresentação do “Te Deum” do compositor francês Hector Berlioz, sob regência de Zacarias Fernandes

Hino cristão que expressa gratidão a Deus, o “Te Deum” é o tema da peça escolhida pelo Coral do Amazonas para encerrar as comemorações de seus 20 anos de história. Em concerto nesta terça-feira (28/11), às 20h, no Teatro Amazonas, ao lado da Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA), o coro amazonense apresenta o “Te Deum” de Hector Berlioz (1803-1869). O espetáculo tem entrada gratuita, numa realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

“Esse é um hino de gratidão, e foi nossa forma de agradecer a Deus pela vida, pelo privilégio de fazer música, pela existência do Coral ao longo desses 20 anos, dentro de uma política de valorização do artista da terra”, assinala Zacarias Fernandes, regente titular do Coral do Amazonas e responsável pela condução do concerto.

Originalmente concebido para uma grande orquestra, o “Te Deum” de Berlioz foi adaptado para uma execução mais condensada. “Fizemos uma adaptação buscando o máximo de fidelidade à música original, com uma orquestração adaptada a um formato mais compacto”, explica o regente, lembrando que o compositor francês planejou para a estreia da peça, em 1855, uma execução monumental, com cerca de mil instrumentos e vozes.

Além dos coralistas e dos músicos da OCA, o concerto terá a participação do tenor Enrique Bravo, como solista; da pianista Irina Kazak, à clavinova; e de quatro instrumentistas convidados da Amazonas Filarmônica, de sopro e percussão. O espetáculo terá ainda transmissão ao vivo via Internet, por meio do Cultura Amazonas, canal da Secretaria de Cultura no Youtube (www.youtube.com/culturaamazon as).

Ano de celebração – O concerto no Teatro Amazonas marca o encerramento de uma série de comemorações pelos 20 anos do Coral do Amazonas, que se somaram às atividades regulares do conjunto ao longo de 2017. Os pontos altos dessa programação incluem uma vivência com o maestro sueco Erik Westberg, dentro do Circuito de Música Internacional; a apresentação da “Missa de Alcaçuz”, de Danilo Guanais, ao lado do Balé Folclórico do Amazonas; e o musical “Beatles sempre Beatles”, em agosto passado.

“São espetáculos que nos levam a refletir sobre o coral e sua existência, além dos programas cotidianos do conjunto, como os concertos do Festival Amazonas de Ópera e a programação de Natal, da qual iremos participar”, assinala Fernandes. No concerto desta terça-feira (28), o Coral fará ainda uma homenagem simbólica a seus fundadores e a personalidades amigas do canto coral amazonense.

Turnê – A programação do Coral neste ano incluiu ainda apresentações em Santarém (PA), no último final de semana, como parte do Festival Música na Estrada. No sábado (25/11), o conjunto fez apresentação na praça matriz de Nossa Senhora da Conceição, dentro das homenagem ao 99º Círio do município paraense. E, no domingo (26/11), o grupo se apresentou nas escadarias da Igreja Nossa Senhora da Saúde, em Alter do Chão.

“Foi emocionante. Colhemos depoimentos bonitos de pessoas de várias partes do Brasil que estavam na festa do Círio de Santarém. Isso foi muito motivador para nós, um combustível para continuarmos nosso trabalho”, declara o maestro. “Ficamos contentes e esperamos continuar fazendo parte da programação deste e de outros eventos”.

PROGRAMA

“Te Deum” – Hector Berlioz (1803-1869)

Coral do Amazonas

Orquestra de Câmara do Amazonas

Enrique Bravo, tenor

Irina Kazak, clavinova

Direção musical e regência: Zacarias Fernandes

Serviço: Concerto do Coral do Amazonas e Orquestra de Câmara do Amazonas

Local: Teatro Amazonas, avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro

Data/hora: Terça-feira, dia 28 de novembro, às 20h

Entrada: Gratuita

Informações: (92) 3232-1768