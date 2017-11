Governo e ConCultura entregam Comenda da Ordem do Mérito Cultural Acreano

Em noite festiva e de reconhecimento, organizada pelo governo do Estado, por meio da Fundação Elias Mansour, e pelo Conselho Estadual de Cultura (ConCultura), foram agraciadas neste domingo, 27, com a Comenda da Ordem do Mérito Cultural Acreano personalidades que prestaram relevantes serviços à causa.

Durante a sétima edição do evento, quatro pessoas foram homenageadas, sendo duas in memoriam: a jornalista Val Sales e a poetisa e uma das fundadoras do grupo Jabuti Bumbá, Maria Deusa de Farias Leite. Além delas, receberam a comenda Peregrina Gomes Serra, dignatária do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal-Alto Santo e viúva do Mestre Irineu Serra, fundador da doutrina ayahuasqueria do Daime, e Valério Gomes de Oliveira, o Mestre Valério, músico.

Emocionada, a pequena Beatriz Franco Coelho, que recebeu a honraria em nome de sua bisavó, Maria Deusa, afirmou: “Ela foi uma pessoa importante na nossa família e na comunidade onde morou”.

A solenidade foi realizada na Usina de Arte, em Rio Branco. Estiveram presentes a governadora em exercício, Nazareth Araújo, o presidente do ConCultura, Lenine Alencar, o diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Sérgio de Carvalho, o deputado estadual Daniel Zen e o vereador Rodrigo Forneck.



Instituída em 2011, a Comenda da Ordem do Mérito Cultural Acreano tem por objetivo valorizar aqueles que doaram sua arte e conhecimento para o fortalecimento da cultura do Acre. Para Nazareth Araújo, “o momento é um gesto de coroação dedicado a pessoas que se doaram por suas raízes e comunidades”.

Já o deputado Daniel Zen, responsável por emenda parlamentar de apoio ao evento, declarou: “Esse é o reconhecimento das manifestações culturais, em suas diversas linguagens e origens”.

De acordo com a diretora-presidente da Fundação Elias Mansour, Karla Martins, “essas pessoas representam a resistência cultural e são responsáveis por ajudar a construir a nossa história”.