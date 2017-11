Oficinas com temas natalinos são destaques no Curro Velho

O fim do ano se aproxima e com ele o clima natalino invade a cidade, seja com decorações ou atividades temáticas. Nas Oficinas Curro Velho, da Fundação Cultural do Pará (FCP), não poderia ser diferente. Os cursos de Ornamentos Natalinos de Miriti e de Presépios Natalinos ofertados no último módulo deste ano traduzem esse momento especial.

Segundo o instrutor Ernesto Guevara, a oficina de Presépios Natalinos tem o objetivo de ensinar aos alunos o básico da escultura, um pouco de desenho e pintura para poderem posteriormente criar suas peças autorais. “Com o processo ensinado, eles poderão produzir em série e comercializar para ganhar uma renda”, afirma o instrutor.

A oficina trabalha com a criação das esculturas em cerâmica, por meio do uso de um modelo real ou do próprio imaginário do aluno. “Vamos criar a peça com os detalhes, depois tiramos a forma, começamos a criar a peça saindo da forma. Depois vem o acabamento, deixamos secar, mandamos queimar e por final pintaremos”, descreve Ernesto Guevara.

A missionária Lélia Stasevfkaf conheceu as Oficinas Curro Velho quando visitou o mercado cultural pela primeira vez. Neste módulo, ela aproveitou para fazer a oficina de Presépios Natalinos. “Eu gosto muito de artesanato. É uma oficina muito boa, considero a arte da criação divertida, é bom pra cabeça e aqui também é possível compartilhar ideias com outras pessoas”, afirma.

Ornamentos em miriti

Outra oficina é a de Ornamentos Natalinos de Miriti, ministrado pela instrutora Kelly Sales. O curso ensina desde a confecção das ferramentas de trabalho até o produto final feito de Miriti. “O objetivo é criar peças para a Fundação Cultural do Pará e para que os próprios alunos decorem suas casas. Estimulo bastante a criatividade deles”, revela Kelly Sales.

O aposentado Edivaldo Santos começou a frequentar as Oficinas Curro Velho há oito anos levando sua neta para participar dos cursos. Até que surgiu o convite para participar de uma das oficinas. Hoje, ele já tem no currículo cursos como Marcenaria e Serigrafia, e agora procura complementar com o de Ornamentos Natalinos de Miriti, inclusive, para aumentar a renda da família. “Espelhado na Marcenaria e no Miriti, quero montar meu próprio negócio junto com alguns amigos que fiz aqui nas oficinas. Preciso deixar uma renda fixa para minha família”, comenta o aposentado.

O coordenador de Artes Plásticas e Audiovisual da FCP, Cristiano Amorim, fala sobre a escolha por essas duas oficinas temáticas neste último módulo de 2017. “Como estamos em período natalino, pensamos em oficinas que sejam próximas da comunidade. Elas estimulam a criação de personagens natalinos, mas com cores e formas da nossa região”, afirma.

Último módulo das Oficinas Curro Velho

Os cursos de Ornamentos Natalinos de Miriti e de Presépios Natalinos estão entre os mais de 90 ofertados no último módulo das Oficinas Curro Velho deste ano, realizados até o dia 13 de novembro, distribuídos entre linguagem visual, audiovisual, musical, cênica e verbal, além de laboratório de animação e informática.

Os interessados ainda podem se inscrever nos cursos das Oficinas Curro Velho da Casa da Linguagem. As inscrições custam R$20 reais. Estudantes de nível médio e fundamental da rede pública estarão isentos da taxa mediante apresentação de um comprovante de escolaridade.

*Colaboração: Victor Barra

Por Andreza Gomes