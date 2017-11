5 dicas para interpretar questões de concurso

Ter atitude positiva está entre as orientações mais importantes

Muitos candidatos, mesmo conhecendo profundamente o assunto, acabam errando por não entenderem claramente o que está sendo cobrado.

Para não perder pontos preciosos e garantir uma boa nota, acompanhe as dicas para otimizar a sua leitura de questões de concurso!

1 – Exercite a leitura

Para ter uma boa capacidade de interpretação de textos é fundamental: ler bastante; refletir sobre o que foi lido (tentando captar as ideias do autor) e ainda investigar o significado das palavras. Procure o significado e os sinônimos no dicionário quando preciso.

Essas dicas de leitura também valem para o momento da prova. Coloque-se no lugar do examinador que elaborou a questão e busque entender qual a sua intenção. Ao responder, procure não deixar com que suas ideias prevaleçam sobre as do autor.

E se você se deparar com um termo desconhecido ou que lhe pareça dúbio ou confuso, não interrompa a leitura. Possivelmente você não poderá consultar o dicionário, mas após terminar de ler o texto, reveja a palavra e tente entendê-la pelo contexto.

2 – Leitura prévia, leitura e releitura

Com a prova nas mãos, faça inicialmente uma leitura rápida da questão. Essa leitura prévia ajudará você a identificar o tema que está sendo abordado – e isso faz com que sua memória resgate alguns conceitos estudados.

Mas antes de tentar “adivinhar” a resposta, analise o que está sendo pedido. Para isso, leia calmamente a pergunta e, depois, a releia.

Acredite: ao adotar esse método a pessoa não estará perdendo tempo, mas sim ganhando confiança para responder de forma correta.

3 – Atitude positiva

Um erro comum cometido entre os candidatos é se desesperar diante de uma questão mais longa ou cujo texto é mais árduo ou complexo.

Ao ler cada questão, mantenha uma atitude positiva e nunca pense que será incapaz de resolvê-la.

Respire fundo e, ao reler a questão, tente assimilá-la aos poucos, interpretando trechos menores. Dessa forma, você conseguirá fazer associações entre o texto e aquilo que você já estudou.

4 – Erros de interpretação

Alguns erros de interpretação são muito frequentes, fique atento a eles:

Extrapolação – Ocorre quando o leitor sai do contexto, acrescentado ideias que não estão na questão, seja pelo conhecimento prévio do tema, seja pela imaginação. Como já foi dito, fazer associações pode ajudar a achar a resposta correta, mas é importante tomar cuidado para não perder a objetividade e tentar sempre se ater ao que está sendo pedido.

Redução – É o oposto da extrapolação. Ocorre quando se dá atenção a apenas um aspecto ou trecho do texto. Uma mesma questão pode conter um conjunto de ideias. É importante compreender todas para, só então, dar a resposta.

Contradição – Não raro, o texto pode apresentar ideias contrárias às do leitor, fazendo com que ele tire conclusões equivocadas. Como já foi dito, é essencial tentar interpretar a questão pelo ponto de vista do examinador.

É importante também estar atento ao uso de algumas palavras como: destoa, não, correta, incorreta, certa, errada, falsa, verdadeira e exceto. Elas costumam aparecer no enunciado das questões e influenciam diretamente na interpretação.

5 – Analise as opções das questões de concursos

A leitura crítica de uma questão não deve ser limitada ao enunciado. É importante entender também as opções de resposta.

E caso duas alternativas pareçam corretas e a prova permita apenas uma única resposta, busque identificar a mais exata ou mais completa e que melhor se enquadre no sentido do texto.

Recursos

Saber interpretar um texto pode ser útil também na hora de anular uma questão. Ao se deparar com perguntas mal construídas que contenham erros de conceituação ou ambiguidades que levem a mais de uma resposta correta e isso possa prejudicar a nota, a pessoa poderá entrar com um recurso.

Mas não esqueça: para que um recurso seja acatado, ele deve ser bem embasado e feito de acordo com as regras do edital.