Belém recebe o II Encontro de Remição da Pena pela Leitura

Belém recebe, a partir desta quarta-feira, 29, o II Encontro Paraense de Remição da Pena pela Leitura, que será realizado até a quinta-feira, dia 30, no auditório da Faculdade Ideal (Faci). O evento é uma promoção da Defensoria Pública do Estado em parceria com a Superintendência do Sistema Penal do Pará (Susipe) e Secretaria Estadual de Educação (Seduc), com apoio da Imprensa Oficial do Estado (IOE), que imprimiu o jornal informativo do projeto “A leitura que liberta” e o livro “O Mundo é dos Canários”, de autoria de Luiz Antonio Aguiar, que serão apresentados no encontro.

“O apoio da Imprensa Oficial foi de extrema importância com a impressão do jornal ‘Os Canários’, tanto na primeira edição, quanto nesta segunda tiragem”, ressaltou a titular da 9ª Defensoria Pública de Execução Penal de Belém, defensora Anna Izabel Silva Santos.

Ela informou que o projeto “A leitura que liberta” foi instituído no estado há cerca de dois anos e já atendeu cerca de 140 apenados leitores. “E desses só temos dois reincidentes”, pontuou. “Todos os que estão alcançando a liberdade estão conseguindo entrar no mercado de trabalho ou estão cursando uma faculdade de nível técnico”, relatou Santos.

A defensora explicou como funciona o projeto de remição de pena pela leitura: “O apenado tem contato direto com dois professores de língua portuguesa e ciências humanas com aulas semanais. Nesses encontros é realizado um debate sobre a obra literária que está sendo lida e ele é ensinado a ter um pensamento crítico: como dialogar em uma sociedade que sempre o excluiu. Não é apenas remir penas, mas sim, incluir socialmente através da leitura e produção textual”, contextualizou.

No jornal “Os Canários” são publicadas as ações e os resultados do projeto nas casas penais. Os relatos são impressionantes e a edição ganha uma versão leve, agradável para os leitores. Na edição deste mês, os destaques são o livro “O Mundo é dos Canários”, de Luiz Antonio Aguiar, e o quadro “Escritor da Vez”, com artigo sobre a vida e a obra de Dalcídio Jurandir.

Por Ronaldo Quadros