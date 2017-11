Congresso Técnico nesta terça-feira abre jogos de praia na Ponta Negra

Congresso Técnico realizado nesta terça-feira (28/11), às 19h, no Hotel Intercity, zona centro-sul, dá início aos jogos de praia da Liga de Desporto Universitário (LDU), em Manaus. O encontro tem como objetivo acertar os últimos ajustes com os técnicos, dirigentes e com o comitê da organização, além da divulgação das tabelas de jogos.

O evento é a última competição nacional da temporada 2017 da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e conta com apoio do Governo do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Os jogos de praia iniciam nesta quarta-feira (29/11) e seguem até o sábado (2/12). Cerca de 300 estudantes universitários de oito estados – Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul e São Paulo – competirão, nas categorias feminina e masculina, na praia da Ponta Negra, zona oeste de Manaus, em cinco modalidades: beach hand (handebol de praia), beach soccer (futebol de praia), beach tennis (tênis de praia), futevôlei e vôlei de praia.

Torneio internacional – Os atletas campeões do vôlei de praia, beach hand e beach soccer de cada estado garantem vagas na terceira edição do International University Beach Games, que também ocorrerá em Manaus, entre os dias 05 e 10 de dezembro, na Praia de Ponta Negra. Por sediar o evento, a equipes das universidades do amazonas já estão confirmadas no torneio internacional.