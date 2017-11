É possível descobrir a gravidez antes do atraso menstrual?

Pesquisa aponta os sintomas comuns no inicio da gestação, mas que nem sempre são notados

O portal especialista em saúde e maternidade, Trocando Fraldas, fez uma pesquisa com mulheres de todo o Brasil, cerca de 10 mil participantes para descobrir quais são os sintomas da gravidez mais notados entre o público feminino. O curioso é que embora o atraso da menstruação seja o mais comum em (72%) dos casos, existem outros sintomas que surgem logo nas primeiras semanas da gravidez. Confira quais são:

Sonolência é o segundo principal sintoma da gravidez, ficando atrás somente do atraso menstrual

Segundo a pesquisa (64%) das participantes notaram maior sonolência no inicio da gestação. Esse sintoma ocorre por conta do aumento dos níveis de progesterona que ajuda no controle do ciclo reprodutivo. A presença maior do hormônio no organismo torna uma rotina de praxe num dia extenuante. É comum sentir sonolência e cansaço pelo corpo como se tivesse participado de uma maratona.

Mudança no muco cervical

Após a fecundação do óvulo ocorrerá uma série de mudanças no corpo da mulher, entre elas as modificações de coloração e consistência das secreções expelidas pelo útero, sendo perceptível entre (63%) das entrevistadas.

As alterações no muco cervical são diferentes para cada mulher. Algumas notam uma aparência mais grossa e esbranquiçada, semelhante a um creme hidratante. Em contrapartida existem sinais que tornam o muco cervical fino e aquoso, semelhante ao normal nos dias que antecedem a ovulação.

Sensibilidade dos seios

Os hormônios estrogênio e progesterona bombardeiam o organismo da mulher assim que se inicia a gravidez. Outro sintoma recorrente é a sensibilidade dos seios apontada por (60%) das participantes do estudo.

As transformações hormonais são responsáveis por alterar a circulação sanguínea, modificando também o tecido dos seios, tornando-os inchados, doloridos e bastante sensíveis ao toque.

Frequência urinária

A sensação de bexiga sempre cheia é um sintoma corriqueiro durante a gravidez e afirmado por (57%) das mulheres que participaram da pesquisa.

O efeito da progesterona no organismo feminino interfere em todo o sistema digestivo, torna o trânsito intestinal mais lento, além de exercer pressão na região da bexiga. Durante a gravidez é comum acompanhado ao aumento das idas ao banheiro, a flatulência e em alguns casos a prisão de ventre.