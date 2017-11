Instituição de Ensino promove IV Feira de Estágio e Empregos do Amapá

O evento conta com oficina e recebimento de currículos

Nos dias 28 e 29 de novembro acontece a IV Feira de Estágio e Empregos, o evento é promovido pelas Faculdades Estácio no Amapá, que tem o objetivo de criar oportunidades dos alunos e comunidade em geral na inserção no mercado de trabalho. Na ocasião várias empresas estarão recebendo currículos e tirando dúvidas do público presente.

E para quem não sabe como elaborar um currículo e se apresentar em uma entrevista de emprego, poderá participar da oficina: Como elaborar um currículo atrativo, em que a consultora de estágio e emprego, Rosiane Cruz, dará dicas importantes sobre o currículo e como se portar em uma entrevista de emprego.

Expediente:

– Faculdade Estácio do Amapá (Famap)

Dia: 28/11/2017

Hora: 16h às 18h

End. Rodovia JK – S/N – Jardim Equatorial

– Faculdade Estácio de Macapá (Seama)

Dia: 29/11/2017

Hora: 9h às 12h

End. Av: Vereador José Tupinambá de Almeida, 1223 – Jesus de Nazaré

Diani Corrêa