Recurso natural no tratamento de problemas sexuais e de infertilidade

A erva Tribulus Terrestris tem sido cada vez mais procurada no Brasil, Estados Unidos e Europa

O que fazer quando a vida sexual não vai bem? O que fazer quando o casal está na tentativa por uma gestação, sem sucesso?

Em estudo divulgado ano passado pelo jornal científico Journal of Adolescent Health 30% dos jovens apresentam problemas sexuais geralmente associados a pessoas mais velhas. Já a terceira edição do estudo National Survey of Sexual Attitude and Lifestyles realizado na Grã-Bretanha, de 2.392 jovens britânicos com idade entre 16 e 21 anos, 1.875 eram sexualmente ativos e deste número, 34% dos homens e 44% das mulheres declararam apresentar algum problema sexual duradouro (por pelo menos três meses).

Recursos naturais que podem beneficiar a saúde sexual

Uma das plantas mais reverenciadas nos últimos tempos pelos benefícios à saúde sexual é o tribulus terrestris. O portal Online Farma, um dos pioneiros no Brasil no oferecimento da planta Tribulus Terrestris, esclarece que a principal ação deste recurso natural é estimular o aumento da testosterona por meio da produção do hormônio luteinizante (LH), este processo melhora o desempenho sexual. E mais, estudos científicos apontam que esta erva possui efeito estimulante na espermatogênese, o que pode resultar na melhora da qualidade e quantidade de esperma.

Planta Tribulus Terrestris e o corpo feminino

O consumo da planta pelas mulheres pode resultar na redução dos sintomas da menopausa, além disso, esta erva possui ação analgésica, sendo indicada até mesmo na redução do incômodo das dores menstruais.

Ajuda no ganho de massa magra?

Sim, essa erva por aumentar o nível de testosterona no organismo, pode atuar na definição muscular, principalmente na troca de massa gorda por massa magra. Além disso, a erva também possui ação diurética, ou seja, atua na melhora de quadros de retenção de líquidos no organismo.

Problemas sexuais recorrentes

Em casos de problemas sexuais que estejam durando algumas semanas, é indicado que um especialista seja procurado. Após exames e se nenhum problema físico for constatado, pode ser recomendado algum tratamento psicológico para a resolução do problema. Já em casos de infertilidade, sem problemas físicos irreversíveis, vale a tentativa deste recurso natural.