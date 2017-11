Lancha levará serviços socioassistenciais às comunidades ribeirinhas

O Município de Macapá agora dispõe de uma lancha para apoiar a execução de serviços de assistência social como forma estratégica do Plano Brasil Sem Miséria, para localizar pessoas extremamente pobres ainda não inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal e que precisam de serviços socioassistenciais. A ação é uma parceria entre Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e Marinha do Brasil.

Segundo o secretário municipal de Assistência Social e do Trabalho, Lucas Abrahão, Macapá só recebeu a lancha porque está entre as cidades elegíveis. “A lancha já está numa marina, no rio Matapi, e iremos entregá-la em breve. Dispor desse transporte só foi possível porque existe o compromisso do prefeito Clécio Luís e todos os nossos equipamentos de assistência social [Cras, Creas, Centro POP e Abrigo Marluza Araújo], que estão em pleno funcionamento”.

As comunidades ribeirinhas mais distantes, como o arquipélago do Bailique, doze horas viajando de barco, agora terão serviços de assistência social chegando à comunidade em menos tempo, ou seja, de lancha a viagem será reduzida para quatro horas. “Nossas ações poderão ser executadas com tempo hábil. Isso dará um salto positivo nos nossos projetos considerando as especificidades da nossa região Amazônica. Além disso, temos três equipes volantes que atenderão essas comunidades. Mais do que um transporte, a Prefeitura de Macapá está garantindo os direitos dessas pessoas à assistência social”, enfatizou Lucas Abrahão.

Cada lancha tem capacidade para transportar até 12 pessoas, sendo dois tripulantes. Pelo acordo de cooperação, o MDS transferiu R$ 23,1 milhões à Marinha, responsável pela construção das 100 embarcações, além do fretamento do equipamento até o município beneficiado e do treinamento dos pilotos das lanchas. Os equipamentos foram construídos na Base Naval de Val-de-Cães, em Belém. Macapá também receberá do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome o recurso mensal de R$ 7 mil para manutenção da lancha.

O MDS montará um cronograma de entrega das lanchas para os municípios contemplados.

Lilian Monteiro