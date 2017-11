Acusados de nepotismo Jaci Amanajás, Edna Auzier e Aparecida Salomão têm bens bloqueados

O bloqueio atinge os nomeados, que mesmo sendo genros, são considerados “parentes por afinidade” pela Justiça. A decisão que inclui os deputados de forma solidária atende a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) , que proíbe o nepotismo no serviço público em parentes de até 3º grau.

A ação que gerou a indisponibilidade partiu do Ministério Público do Amapá (MP-AP) que analisou denúncia do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que identificou as supostas práticas.