Aluno de escola municipal de Macapá vence concurso nacional

Controle social, ética e cidadania foram os temas escolhidos para o 9º Concurso de Desenho e Redação, promovido pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) e seus parceiros. O objetivo é incentivar a reflexão ao debate destes assuntos no ambiente escolar.

O concurso é nacional e teve a participação dos alunos das 40 escolas municipais de Macapá. O estudante Bruno Eduardo conquistou o primeiro lugar na categoria 2º ano.

Bruno é aluno da EMEF Paraíso das Acácias e participou do concurso apresentando um desenho que foi escolhido entre os melhores das escolas de Macapá apresentados em setembro. O trabalho seguiu para a etapa nacional, onde foi premiado.

“Muito legal, pois é o que eu gosto de fazer [desenhar]. Pensei em uma escola boa para todos”, afirmou o pequeno Bruno. A premiação é um tablet para o aluno e outro para o professor orientador. A professora, que também receberá a premiação, é Suellen Cristina.

A entrega oficial da premiação pela CGU será feita no dia 5 de dezembro, no auditório do Sesi, em Macapá.

Patricia Leal