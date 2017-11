Estação Lunar abrirá projeto Projeção Cultural no Meio do Mundo

O primeiro dia do projeto Projeção Cultural no Meio do Mundo será nesta quinta-feira, 30, com uma edição especial do já consagrado Estação Lunar, no distrito de Fazendinha, a partir das 19h. Atrações musicais, como Patrícia Bastos, Nivito Guedes, Osmar Júnior e Finéias, com a sua “zankerada”, se apresentarão no palco. Nos intervalos das atrações, haverá intervenções poéticas com Carla Nobre e Annie Carvalho e muito Marabaixo.

Em toda a extensão da praia, exposições de arte e de artesanato estarão à disposição do público para apreciação e compras. Em paralelo às atrações, acontecerá também o festival gastronômico “De Bar em Bar”, realizado pelo Instituto Municipal de Turismo (Macapatur) e Associação de Bares e Restaurantes do Amapá (Abrasel).

O Projeção Cultural no Meio do Mundo é realizado pela Prefeitura de Macapá, por meio da Fundação Municipal de Cultura (Fumcult), e acontecerá com recursos de emenda parlamentar da ex-deputada federal Dalva Figueiredo, proveniente do Ministério da Cultura. A segunda edição do Estação Lunar, pelo projeto Projeção Cultural, ocorrerá no dia 7 de dezembro, no mesmo horário, mas com atrações diferenciadas.

De acordo com o diretor-presidente da instituição, Sérgio Lemos, o Projeção Cultural no Meio do Mundo será um dos maiores eventos que a população da capital terá a chance de participar e absorver cultura, em função de ser promovido até 9 de dezembro, com a participação de mais de 80 atrações, entre artistas locais e da região Norte.

“Durante duas semanas, teremos a chance de entrar em contato direto com diversos segmentos artísticos, em um evento grandioso, que reunirá dezenas de músicos, exposições artísticas e de artesanato, do teatro, da dança, além de promover oficinas ministradas para artistas e produtores culturais”, relaciona Lemos.

No segundo dia de evento, músicos, atores e dançarinos se apresentarão na Praça Floriano Peixoto. No ambiente, a programação ocorrerá até domingo, 3, com uma vasta programação, que inclui, além de música, contação de história, esquetes teatrais e grupos de dança. As oficinas acontecerão de 1º a 6 de dezembro, na escola de dança Agêsandro Rêgo, no Trem.

Júnior Nery