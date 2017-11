Festival Música na Estrada terá Sebastião Tapajós e montagem de balé russo em Manaus

7º Festival Música na Estrada inicia na quinta-feira (30) com espetáculos de dança, música e teatro gratuitos na capital amazonense. As atrações variadas irão se apresentar no Teatro Amazonas e a abertura do evento vai ficar por conta do balé russo “Petrushka”, criado em 1910.

A montagem do balé ganhará os palcos com bailarinos do Corpo de Dança do Amazonas (CDA) e do Balé Experimental do CDA, e músicos da Amazonas Filarmônica. A produção tem direção cênica geral e coreografia do paulista Luiz Fernando Bongiovanni e direção musical de Marcelo de Jesus, que divide a regência com Otávio Simões.

Criado entre os anos de 1910 e 1911, Petrushka narra a história de amor, ciúmes e tragédia vivida por três bonecos trazidos à vida por um feiticeiro. É um dos mais populares balés russos e terá uma curta temporada de quatro apresentações no Teatro Amazonas.

O ‘Música na Estrada’ terá ainda a apresentação do violonista e compositor paraense Sebastião Tapajós, que toca na capital amazonense no dia 5 de dezembro. O músico deve apresentar, junto com o seu quinteto, o show “Por entre as árvores”.

Outra atração do festival é o Spok Quinteto. Versão reduzida da SpokFrevo Orquestra, do Recife, o grupo pretende embalar o Teatro Amazonas com um repertório de clássicos e novas composições de frevo.

Para o público infantil, o Música na Estrada apresenta durante dois dias o espetáculo “Cinco semanas em um balão”, uma adaptação da obra de Júlio Verne, publicada em 1863, e que conta a história da aventura do Dr. Samuel Fergusson, um explorador que se dispõe a cruzar o continente africano a bordo de um balão de hidrogênio.

Programação

“Petrushka” – Balé em quatro cenas com música de Igor Stravinsky

Teatro Amazonas

Dias 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro, às 20h; e dia 3 de dezembro, às 19h

“Cinco semanas em um balão” Teatro Amazonas Dias 5 e 6 de dezembro, às 11h Sebastião Tapajós Quinteto Teatro Amazonas Dia 5 de dezembro, às 20h Spok Quinteto Teatro Amazonas Dia 6 de dezembro, às 20h Oficinas de Bateria e Guitarra com professores do Spok Quinteto Centro Cultural Palácio da Justiça Dias 7 e 8 de dezembro, das 14h às 17h Do G1 Amazonas