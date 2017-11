Lindanor Celina é homenageada em programação na Uepa

O Núcleo de Pesquisa Culturas e Memórias Amazônicas (Cuma) da Universidade do Estado do Pará (Uepa) realiza a décima segunda edição do seu Seminário, nos dias 29 e 30 de novembro. O evento integra o Programa de Pós-Graduação em Educação e vai ocorrer na Sala de Recitais, do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), a partir das 9h.

Nesta edição, comemora-se o “Ano Lindanor Celina” em homenagem à escritora paraense que este ano completaria 100 anos. Lindomar nasceu em Castanhal, no Nordeste do Estado. É considerada uma escritora contemporânea e de uma originalidade incomum, além de ser uma romancista de grande porte. Uma de suas obras mais conhecidas é A Menina que vem de Itaiara, que fala de uma cidade do interior paraense onde a personagem principal, menina bem levada, viveu e guardou na memória e no coração as imagens da família, da vizinhança, da meninice, dos costumes, um instantâneo de pessoas, bichos e coisas de Itaiara.

Nesta quarta, 29, a programação inicia pela manhã com a exposição “Janelas abertas para Lindanor”, composta por 14 painéis, que contam a trajetória da escritora paraense, cedidos pela Casa das Artes.

Pela parte da tarde, a Casa da Atriz apresenta o espetáculo “Lindanor Celina nas estradas do tempo-foi”, às 17h, com Yeyé Porto, no papel da escritora, com direção de Denis Bezerra e Luciana Porto.

Os interessados em participar podem realizar as inscrições gratuitas através do endereço eletrônico: nucleocuma@gmail.com

Seminário do CUMA

Local: Sala de Recitais da UEPA – entrada pela Djalma Dutra.

Data: 29 e 30/11/2017.

Hora: 9h às 18h

