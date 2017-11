Mina do Lulo rende mais 7,3 milhões USD em vendas de diamantes

A mina do Lulo, na Lunda Norte, voltou a render milhões aos australianos da Lucapa Diamond Company, que acabaram de vender mais um lote de diamantes em bruto no valor de 7,3 milhões de dólares norte-americanos.

Com esta venda, a Lucapa, que tem como sócios no Lulo a Endiama e os privados da Rosa & Pétalas, conseguiu um preço médio por quilate de 1 770 dólares, ainda longe da média de 2016, quando bateu o recorde mundial desse ano, com 2983 dólares por quilate, mas, ainda assim, superior aos 1 668 de média deste ano.

O Lulo é claramente a estrela das minas de diamantes angolanas, de onde, desde o início de 2016 já saíram os três maiores gemas jamais encontradas em Angola, com destaque para a pedra gigante de 404 quilates recolhida em Fevereiro de 2016.

Ainda nesse mesmo mês, a Lucapa deu a conhecer ao mundo mais um diamante de grandes dimensões, e, tal como o anterior, de qualidade superior “D-Color”, com 127 quilates e, já este mês, o Lulo deixou sair das suas entranhas mais uma pedra gigante, com 129,5 quilates.

A novidade agora é que a australiana Lucapa acaba de anunciar que na próxima venda de pedras em bruto, no mês de Dezembro, antes do Natal, vai colocar em apreciação para os compradores o diamante de 129,5 quilates e ainda o igualmente importante diamante de 78,6 quilates, igualmente encontrado no início do mês corrente.

Fonte: NJ