Mostra de Dança do SESI AP acontece nesta quinta-feira

Macapá – Acontece nesta quinta-feira, 30, no Teatro das Bacabeiras, a 24ª Mostra de Dança do Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá. Com o tema “As quatro estações”, os alunos matriculados nas modalidades de balé clássico vão apresentar o espetáculo para demonstrar a beleza de cada estação do ano: primavera, verão, outono e inverno. Os ingressos estão sendo vendidos no valor de R$ 12, no atendimento do setor de Promoção da Saúde.

O evento iniciará às 19h30, com apresentação de danças sob orientação da professora de balé do SESI AP, Paula Lopes, e dois musicais orientados pelo professor de música Williams Sol Sol. “Os alunos vão destacar cada estação de forma poética, fazendo um passeio sobre as características de cada estação: folhas secas, neve, sol e flores. A nossa expectativa é que seja uma noite encantadora”, destacou Paula Lopes.

Mostra de Dança do SESI AP

Realizado anualmente com diferentes temáticas, o evento conta com a participação dos alunos matriculados nas modalidades de balé clássico e tem o objetivo de estimular a prática da dança, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e na adoção de um estilo saudável.

Serviço

24ª Mostra de Dança

Data: 30 de novembro

Horário: às 19h30

Local: Teatro das Bacabeiras

Ingressos: R$ 12

Venda: No atendimento do setor de Promoção da Saúde – Av. Desidério Antônio Coelho, s/n – Trem. Informações: 3084-8932/3084-8935