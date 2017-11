Produção bibliográfica do Curso de Especialização em Gênero e Diversidade está disponível para acesso público

Os livros produzidos por professores e alunos do Curso de Especialização em Gênero e Diversidade na Escola e pesquisadores convidados de outras instituições de ensino superior estão disponíveis para acesso de interessados na internet.

O curso foi executado pela Universidade Federal do Amapá, com financiamento do Ministério da Educação, entre os anos de 2014 e 2016.

As obras coletivas, editadas pela EDUNIFAP, compõem a série Diversidade e o Campo da Educação, com três edições específicas que tratam das discussões envolvendo as instituições e atores do campo da educação com a agenda de debates sobre gênero, sexualidade, raça, diversidade cultural e religiosa.

Além da série Diversidade e o Campo da Educação, está disponível para consulta o e-book Políticas e Direitos – políticas públicas de formação docente em direitos humanos, gênero e diversidade na escola (2006-2016). A obra organizada por pesquisadores da Universidade Federal do ABC sistematiza experiências brasileiras nos cursos de formação em Gênero e Diversidade na Escola, incluindo a executada pela Universidade Federal do Amapá.

Acesso aos livros

1- Livro Diversidade e o Campo da Educação: (re) leituras e abordagens contemporâneas

2- Livro Diversidade e o Campo da Educação: relatos de pesquisa

Apresenta resultado das principais pesquisas desenvolvidas como trabalho de conclusão do Curso de Especialização em Gênero e Diversidade na Escola.

3- Livro Diversidade e o Campo da Educação – diálogos sobre (in) tolerância religiosa

A publicação apresenta reflexões sobre religião, direitos humanos e educação.

4- Livro Políticas e Direitos: políticas públicas de formação docente em direitos humanos, gênero e diversidade na escola no Brasil (2006-2016)

Publicação nacional que sistematiza as experiências dos Cursos de Gênero e Diversidade na Escola traz artigo que relata como foi a experiência que executamos no Amapá com a colaboração de colegas da Universidade Federal do Amapá.

Texto: Antonio Sardinha/ Coordenação do Curso de Especialização em Gênero e Diversidade na Escola

