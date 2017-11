Célio Cruz faz show gratuito no Park Vieiralves nesta sexta-feira (1)

O cantor e compositor amazonense Célio Cruz irá se apresentar nesta sexta-feira (1) no Park Vieiralves. Com álbum lançado, o artista vai levar canções de própria autoria e releituras de clássicos da MPB, MPA, ritmos latinos e outras canções do seu repertório, em um show acústico. A apresentação tem início às 20h com entrada gratuita. O park está situado naRua Rio Madeira, n.710, bairro Nossa Senhora das Graças.

No park é possível encontrar uma grande diversidade de opções gastronômicas que vão desde hamburguer artesanal, passando pela culinária italiana, regional, mexicana, sanduíches árabes, e agora, com o mais novo estabelecimento do park, os amantes de um bom tacacá têm lugar certo no Tacacá da Binha. Entre os diferenciais do preparo está o tucupi que vem direto de Santarém, no Pará.

As opções de doce também são destaque com a Santo Sonho que vende churros, casquinhas e sonhos de chocolate belga, doce de leite, prestígio, cupuaçú, goiaba, entre outros. O Choperia 450 também é um dos ambientes mais frequentados pela diversidade de bebidas que oferece.

Célio Cruz

Artista consagrado no Amazonas, Célio Cruz tem mais de 20 anos de carreira. Começou com os festivais de música, compondo e interpretando canções premiadas na Região Norte. Entre seus shows realizados em Manaus, Boa Vista, Belém e até Rio de Janeiro, se destacam participações em shows de Beto Guedes, Carlos Lyra e Paulinho da Viola.

Nesta sexta-feira (1), Célio fará um show gratuito para o público do Park Vieiralves, a partir das 20h.