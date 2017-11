Marcha para Jesus acontece neste sábado em Macapa

A Marcha para Jesus, o maior e mais tradicional evento gospel do Brasil, acontece neste sábado, 02, a partir das 16h em Macapá, com concentração inicial na Praça da Bandeira.

Os cristãos caminharão por todo o centro da cidade, orando, cantando louvores e declarando a paz em Macapá. O tema este ano é “Pela família e pelo Brasil”, visando resgatar os valores das famílias, valores do respeito e resgatar a nossa nação da profunda crise político socioeconômica que vive. A expectativa é de que cerca de 50 mil pessoas participem do evento. Este ano o cantor Ton Carfi conhecido por sucessos como “Jesus me conquistou” e “X-men” e a Banda Trio Salvador realizam o show de encerramento da marcha, na praça do Barão.

Todo esquema de trânsito e segurança, com homens da PM, guardas de trânsito, Samu e Corpo de Bombeiros, foi montado para o evento para garantir a segurança de todos que irão marchar.

Serviço

Evento: Marcha Para Jesus Macapá

Dia: 02 de Dezembro (Sábado)

Hora: A partir das 15h

Local: Concentração Praça da Bandeira

Foto: Chi