Alunos do SESI realizam espetáculo de dança sobre a beleza das quatro estações

24ª Mostra de Dança do SESI emocionou o público no Teatro das Bacabeiras nesta quinta-feira, 30.

Macapá – “Sempre sonhei em ser bailarina e ensaiei muito para fazer bonito hoje”. O misto de emoção e ansiedade tomou conta da pequena Laura Vitória Cantuária, de 6 anos, uma das bailarinas participantes da 24ª Mostra de Dança do Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá. O espetáculo, realizado no Teatro das Bacabeiras nesta quinta-feira, 30, mostrou o talento de oito turmas de balé clássico que representaram a primavera, o verão, outono e o inverno com a delicadeza da expressão corporal de passos belamente ensaiados.

Com o tema “As quatro estações”, o público pôde acompanhar a passagem do ano ao som clássico, coreografias de passos firmes compostos por cenários e iluminação especiais- provocando uma verdadeira viagem temporal em todos os presentes. Entre as danças, poesias eram narradas, dando um toque especial à atmosfera artística. A apresentação foi orientada pela professora de balé do SESI Amapá, Paula Lopes.

A funcionária pública, Carla Torres, de 43 anos, garantiu que a edição deste ano foi a melhor de todas. “Sempre prestigiei a mostra e acho importante a valorização de iniciativas como essa. Minha filha estuda e faz balé há cinco anos no SESI. Desta vez, ela participou de dois momentos do espetáculo que foi o melhor de todos os anos”, declarou.

Shyrlene Cantuária, mãe de Laura, também não escondeu o orgulho de ver sua filha tão envolvida com o projeto da escola e aprovou a iniciativa do SESI em desenvolver ações que estimulam as habilidades dos alunos. “A minha filha se sente muito responsável pelo seu papel dentro da coreografia e se dedicou bastante para este momento”, disse, satisfeita.

De acordo com a superintendente do SESI Amapá, Alyne Vieira, a Mostra de Dança finaliza o calendário escolar com uma grande festa cultural, promovendo e fomentando as potencialidades dos estudantes, que vão além da sala de aula. “Desenvolvemos atividades que estimulam as competências dos alunos e valorizam seus talentos. O evento é, ao mesmo tempo, uma oportunidade para eles e para toda a sociedade, que pôde vir ao teatro prestigiar este grande trabalho”, concluiu.

O show encerrou com a apresentação de outros estudantes da Escola Visconde de Mauá (EVMA) do SESI. Munidos de instrumentos de sopro, eles interpretaram a famosa canção “Garota de Ipanema”, de Tom Jobim, entre outros clássicos, também marcados pelo ritmo da percussão.