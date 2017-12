Equipe de robótica do SESI Amapá disputa torneio FIRST LEGO League

Macapá – Estudantes da Escola Visconde de Mauá do Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá vão disputar o Torneio de Robótica FIRST® LEGO® League (FLL). A etapa Regional Norte vai ser realizada nos dias 1 e 2 de dezembro, na cidade de Manaus (AM), e conta com a participação de alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas e particulares da região. Os professores do SESI Amapá, Jesuene Souza e Edgar Isacksson Vieira, são os técnicos da equipe Marco Zero Robotics.

A temporada 2017/2018 da competição, denominada Hydro Dynamics, tem como temática principal a água. Como é encontrada, transportada, usada ou descartada. São disputadas quatro categorias: Projeto de Pesquisa, Desafio do Robô, Design do Robô e Core Values. No Projeto de Pesquisa, cada equipe precisa identificar um problema relacionado ao uso da água. A partir daí, eles buscam e apresentam uma solução inovadora. No Desafio do Robô, um dos pontos altos da competição, os estudantes colocam os robôs de Lego para cumprir determinadas missões na mesa.

Os robôs que cumprem essas missões, projetados e construídos pelos próprios alunos, também são avaliados na categoria Design do Robô. Por fim, os estudantes precisam mostrar na categoria Core Values que sabem trabalhar em equipe, lembrando sempre que é uma competição amigável.

Torneio FLL

O torneio é promovido por meio de uma parceria do SESI Nacional com a organização norte-americana FIRST (For Inspiration and Recongnition of Science and Technology) e o grupo dinamarquês LEGO Education, com o objetivo de despertar o interesse das escolas para temas, como ciência e tecnologia.