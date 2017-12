Wanderley Andrade agita a festa ‘Noite Paraense’ neste sábado

O ícone do brega pop, Wanderley Andrade, será a atração principal da sexta edição da ‘Noite Paraense’, festa que reúne música e gastronomia típicas do Pará, no Shopping do Chopp – Cervejaria Rio Negro, localizado na rua Francisca Mendes, 49, bairro Cidade de Deus. O evento ocorre neste sábado (2), com entrada liberada para as mulheres até as 21h.

Para embalar o público, Wanderley Andrade promete levar os maiores sucessos de seu repertório de mais de 20 anos de carreira. Entre eles, “Traficante do Amor” e “Detento Apaixonado”, que ganharam destaque nacionalmente.

A banda Arroxa 3, Márcia Calypso, Paula e suas Mary’s, e o DJ Jacques Maia completam o line-up da festa. Além da música, a gastronomia paraense terá espaço reservado em barracas que oferecerão pratos tradicionais, como tacacá e pato no tucupi, a preços populares.

Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do Shopping do Chopp – Cervejaria Rio Negro ao valor de R$ 20. Mais informações através do telefone: (92) 3582-4336.