Abertura do Projeção Cultural é sucesso de público na Fazendinha

O balneário de Fazendinha ficou pequeno para as inúmeras pessoas que prestigiaram a abertura do projeto Projeção Cultural no Meio do Mundo, na noite de quinta-feira, 30. A programação iniciou com uma edição especial do consagrado Estação Lunar. Diversas atrações musicais passaram pelo palco, como Patrícia Bastos, Nivito Guedes e Osmar Júnior. Finéias Nelluty encerrou o show com seu ritmo, a “zankerada”.

Nos intervalos das atrações, o público presente curtiu rodas de Marabaixo e as intervenções poéticas com Carla Nobre e Annie Carvalho. Exposições de artesanato, como a Feira Afroempreendedora, estiveram presentes no evento. Além disso, o Festival Gastronômico de petiscos “Bar em Bar”, realizado pelo Instituto Municipal de Turismo (Macapatur) e Associação de Bares e Restaurantes do Amapá (Abrasel), encantou quem passou pelo local saboreando pratos regionais, entre R$ 10,00 e R$ 15,00.

O prefeito Clécio Luís participou da abertura e disse que o projeção fecha o ano com “chave de ouro” a política da cultura do município. “Esse evento significa o fechamento da política cultural que adotamos na nossa gestão, de oportunizar aos artistas já consagrados e aos novos a chance de divulgar seus trabalhos. Mais de 80 atrações se apresentarão no decorrer do projeto”, contou.

Vitor Gabriel participou da festa com a família e não se arrependeu. “Este evento mostra que é para todos, estou aqui me divertindo em família e curtindo cada minuto”, declarou. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), também fez a pesquisa econômica para verificar os preços e consumo dos clientes.

Nesta sexta, 1º de dezembro, segundo dia de evento, músicos, atores e dançarinos se apresentarão na Praça Floriano Peixoto. No ambiente, a programação ocorrerá até domingo, 3, com uma vasta programação, que inclui, além de música, contação de história, apresentações teatrais e grupos de dança. As oficinas acontecerão de 1º a 6 de dezembro, na escola de dança Agêsandro Rêgo, no Trem.

Lilian Monteiro