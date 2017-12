Bailarinos e coreógrafos participam de oficina de dança pelo projeto Projeção Cultural no Meio do Mundo

Até domingo, 3, alunos, coreógrafos e instrutores participarão de uma oficina de dança, ministrada pela bailarina Priscilla Mota, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que está em Macapá para garantir aos participantes o aprimoramento de técnicas de balé clássico e de coreografias para o carnaval. O workshop acontece na escola de dança Agesândro Rêgo, no Trem.

A oficina faz parte das programações do projeto Projeção Cultural no Meio do Mundo, que acontece em diversos pontos da capital amapaense até o dia 9 de dezembro. No domingo, Priscilla ministrará palestra sobre produção e conhecimento artístico para dança e carnaval, encerrando as atividades práticas, voltada para artistas, alunos e profissionais do segmento da dança.

Para a professora Cleide Façanha, esta é uma oportunidade única para alunos e instrutores que querem aprimorar o aprendizado do balé clássico que, segundo ela, tem de ser constante e árduo. “O que é repassado aqui é extremamente importante para engrandecer o conhecimento técnico, principalmente para os alunos. Temos de aproveitar ao máximo o know-how da Priscila. São dicas valiosas para quem leva o balé a sério, que requer, além de domínio da técnica, muito esforço físico”.

O Projeção Cultural no Meio do Mundo é realizado em função de uma emenda parlamentar da ex-deputada federal Dalva Figueiredo, com recursos do Ministério da Cultura. Na terça-feira, 5, as oficinas contemplarão artistas e produtores culturais do teatro, com o ator, também do Rio de Janeiro, Julião Adrião. As atividades acontecerão no CEU das Artes, na zona norte da capital.

Júnior Nery