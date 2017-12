Fonte de inspiração dos românticos, Lua Cheia será especial neste domingo

Hoje (3) é dia de superlua. A única superlua do ano deve ser também a mais brilhante e vai poder ser vista por 12 horas neste domingo.

Quem quiser ver este fenômeno deve procurar um lugar com céu limpo e buscar o astro mais brilhante no céu, assim que anoitecer.

As superluas acontecem quando a Lua cheia está no ponto mais próximo de sua órbita em torno da Terra.

As superluas são cerca de 14% maiores que as Luas cheias normais e 30% mais brilhantes. Dessa vez, serão três superluas. Além da de hoje (3), as próximas superluas poderão ser vistas no dia 1º de janeiro, abrindo o ano de 2018, e no dia 31 de janeiro, fechando o primeiro mês do ano. Segundo a Nasa, a mais especial das superluas, dessa trilogia, será a última.

Vale a pena marcar no calendário para não perder esse espetáculo da natureza.

Via EBC

Foto: Iasmim Pastana