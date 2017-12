Linha de ônibus atenderá moradores do Marabaixo IV e Jardim América

Após uma série de pedidos feitos pelos moradores do Marabaixo IV e Jardim América, será implantada nesta segunda-feira, 4, uma linha de ônibus, denominada Integração Marabaixo IV, que atenderá as comunidades. Segundo o diretor-presidente da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac), André Lima, a implantação seria feita nesta sexta-feira, 1º de dezembro, porém, após verificar as condições do transporte, a ação foi suspensa.

“Queremos oferecer à população um serviço de qualidade e não admitimos menos do que isso”, afirma André. Ainda nesta sexta, a equipe da CTMac se reuniu com os moradores e escutou as reivindicações. O autônomo Ivan Moraes sugeriu a mudança do terminal de ônibus. “Seria bom para todos que esse terminal fosse no Jardim América”, sugestiona.

O diretor de Bilhetagem do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Amapá (Setap), Arthur Sotão, comunica que em dezembro o transporte será gratuito. “Em janeiro, será feita a integração tarifária. Os ônibus rodarão de meia em meia hora no horário de pico, de segunda a sábado; e nos demais horários de uma em uma hora”, informa.

A comerciante Selma Paula ressalta o atendimento da demanda dos moradores do bairro. “Para a gente, é um avanço muito grande. Só temos a agradecer a prefeitura por atender nossa reivindicação”, ressalta.

Alessandra Lameira