3 a cada 10 crianças ficará sem presentes neste Natal, revela pesquisa

Para 76% dos pais que não darão presentes a seus filhos no Natal, a principal razão é a falta de dinheiro

O Natal, depois do Carnaval, é a data comemorativa mais esperada. Mas diante de tantos problemas socioeconômicos, como o brasileiro está lidando com a tradição natalina em 2017?

O portal Trocando Fraldas, que tem se dedicado à realização de pesquisas em torno de saúde e comportamento, publicou o Estudo de Natal: crianças, presentes e tradições no Brasil 2017. Essa pesquisa foi realizada com 10 mil participantes de todo o país, um questionário foi disponibilizado e as respostas foram obtidas entre os dias 24 e 29 de novembro.

O significado do Natal tem se perdido?

O estudo também abordou a questão em torno do significado do Natal entre os brasileiros e o resultado foi: