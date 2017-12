Chamada Escolar encerrará nesta quarta, 6, em Macapá

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa que a Chamada Escolar 2018 encerrará nesta quarta-feira, 6, às 23h59. A inscrição é pré-requisito fundamental para as etapas de pré-matrícula no período letivo. É obrigatória e feita no sistema online (www.escolapublica.ap.gov.br).

O procedimento pode ser feito de qualquer ponto com acesso à internet, inclusive, do celular. Mas para quem não tem esse acesso no município de Macapá, a Secretaria de Educação dispõe de escolas que estão fazendo o atendimento ao público (em frente à unidade escolar possui uma faixa indicando a Chamada Escolar).

Até esta segunda-feira, 4, já totaliza 30.814 alunos inscritos na chamada do maternal ao ensino médio regular e Educação de Jovem e Adulto (EJA), somente no município de Macapá. De acordo com o diretor de Ensino da Semed, Cleiberton Souza, ainda tem tempo para fazer a chamada e para quem precisa corrigir alguma informação, pois o prazo não será prorrogado. “A chamada é necessária para que possamos saber qual demanda que temos, para podermos nos organizar para receber esses alunos. A chamada é o primeiro passo, teremos em seguida a confirmação da escola preferida pelos alunos, depois a matrícula”, informa.

A Chamada Escolar é o censo da população escolar que pleiteia ingressar na rede pública. Com esses dados, prefeituras e governos têm um mapa do número de vagas para o ano subsequente, podendo assim se planejar para receber novos alunos, saber quantas salas de aulas a mais serão necessárias dispor, quantos estudantes estão deixando a rede e qual a procedência deles, a demanda por bairro, número de alunos com algum tipo de deficiência, entre outras informações importantes para o planejamento de matrículas.

O sistema de inscrição online é acompanhado não só pelas secretarias de Educação de Macapá, Santana e do Estado, como também pelo Ministério Público Estadual, Defensoria Pública do Amapá e Conselhos Tutelares das zonas norte e sul, que possuem senha própria e acompanham todo o processo em tempo real.

Quem deve fazer a Chamada Escolar

O procedimento é destinado a alunos que estão fora da sala de aula e passarão para as séries iniciais: 1º e 2º períodos da educação infantil; 1º ano do ensino fundamental (para as escolas da rede municipal de ensino). A Chamada também se destina àqueles que necessitam mudar de escola (transferência), de qualquer série, ou que estudam em escola particular e passará para a pública.

Dados necessários

Para preencher o formulário online é necessário ter em mãos os seguintes documentos:

Do estudante- Certidão de Nascimento, CPF e Carteira do SUS;

Do responsável- RG, CPF e Comprovante de Residência.

Este ano, é obrigatório o CPF do aluno e e-mail (se o estudante for maior de idade), ou do responsável (no caso menor de idade).

Pérola Pedrosa