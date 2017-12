Denúncia: CFM diz que 904 mil pessoas aguardam cirurgias no SUS

Um levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM) aponta que pelo menos 904 mil cirurgias eletivas estão pendentes no Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o país. O estudo traz dados de 16 estados e dez capitais, até junho deste ano, referentes a procedimentos cirúrgicos agendados – e não contabiliza pacientes na fila de espera.

Dos mais de 900 mil casos, ao menos 746 procedimentos cirúrgicos estão na fila de espera há mais de dez anos, e 83% dos pedidos entraram na fila a partir de 2016. São, em sua maioria, cirurgias de catarata, hérnia, vesícula, amídalas e adenoide, além de cirurgias ortopédicas.

De acordo com o levantamento do CFM, o SUS realizou, no ano passado, mais de 1,5 milhão de cirurgias eletivas. O número é inferior aos dos anos de 2015, que registrou 1,7 milhão de cirurgias; e 2014, com o total de 1,8 milhão.

O Ministério da Saúde divulgou, na semana passada, balanço parcial de 2017, que mostra crescimento de 39% no número de procedimentos realizados na rede pública entre janeiro e setembro.

Os estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Ceará apresentaram o maior número de cirurgias pendentes. Entre as capitais e estados que disponibilizaram informações de perfil dos usuários, as mulheres representam 67% dos pacientes que aguardam algum tipo de procedimento especializado.

O Ministério da Saúde informou que, em julho deste ano, foi fechada a primeira lista para cirurgias eletivas no SUS. A lista identificou pouco mais de 667 mil pacientes aguardando por algum procedimento eletivo no país.

O ministério ressalta que, em maio deste ano, adotou o sistema de lista única para organizar a rede de saúde e diminuir a fila de espera. O novo sistema tem o objetivo de centralizar as demandas em um único cadastro e ampliar as possibilidades de atendimento do paciente para outros hospitais de sua região.

* Com informações da Agência Brasil