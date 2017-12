Encontro Municipal das Mulheres LBT debate visibilidade, direitos e violência

O 1º Encontro Municipal das Mulheres LBT aconteceu na sede da OAB/AP, com o tema “Visibilidade, direitos e violência”, na sexta-feira, 1º de dezembro. A finalidade do evento foi debater a aplicação da Lei Maria da Penha para essa população, saúde, diversidade e questões raciais.

“Essa discussão faz parte da programação dos 16 Dias de Ativismo, que inclui nessas datas, o dia 10 de dezembro, que é o dia dos Direitos Humanos”, disse a coordenadora municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Anne Pariz.

A representante da Articulação Lésbicas e Bissexuais do Amapá, Mayê Dantas, ressaltou a necessidade do encontro. “É necessário que tenha um espaço na Prefeitura de Macapá, aqui no OAB, para que possamos debater sobre os nossos direitos. Pois, às vezes, não conseguimos ter os nossos direitos. Cumprimos os nossos deveres, mas ainda sofremos muito preconceito dentro da nossa sociedade”.

O encontro reuniu aproximadamente 50 representantes dos movimentos sociais e fez parte da programação dos 16 Dias de Ativismo contra a Violência. A próxima atividade acontecerá nesta terça-feira, 5, a partir das 8, na Avenida FAB, com a campanha laço branco.

Cliver Campos