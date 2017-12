Participação de crianças marcam apresentações do Festival da Juventude

Muitas crianças pularam, brincaram e sorriram no sábado, 2, no Festival da Juventude, na Praça Floriano Peixoto. A programação diversificada ocorreu no palco cênicas, e a diversão foi da garotada.

Ao todo, oito apresentações marcaram o fim da tarde. A primeira delas foi o “Cirquim Du Tiquim”, com muito malabarismo e palhaçada. O grupo interagiu com as crianças. “Estou amando. Minha filha é tímida, mas foi convidada a participar. É maravilhoso como eles são engraçados e educativos também”, disse Bruna Beatriz, 24 anos, mãe da Maria Eduarda.

As apresentações não foram só teatrais, também passaram pelo palco o grupo Folclórico Caprichoso Macapá, o espetáculo “Todos contra o Aedes” e “Ops-Se não quer pagar para ver”, Grupo Renovação, muito hip-hop, axé e, por fim, a apresentação “Pra não dizer que não falei de amor”.

Para as famílias que assistiram a programação, tudo foi animado. Segundo Naira Sousa, 25 anos, além das atrações ao ar livre, a diversidade fez a diferença. “Queria mais eventos como este. A prefeitura está de parabéns e já garanto a presença de minha família em outros eventos”.

Cássia Lima