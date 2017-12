Prefeitura e parceiros realizam evento temático sobre acessibilidade e talento

A Prefeitura de Macapá, Amapá Garden Shopping e Organizações da Sociedade Civil realizaram ação temática voltada para a acessibilidade e talento. A atividade aconteceu no domingo, 3, na entrada do shopping, alusiva ao Dia Internacional, Nacional, Estadual e Municipal da Pessoa com Deficiência, comemorado anualmente nesta data.

Houve apresentações artísticas produzidas por pessoas com deficiência, como apresentação do coral do Ministério Público do Amapá, acompanhado do coral de Libras da Escola Estadual Gabriel de Almeida Café, poesias, grupos de dança e da banda musical do Centro Didático Raimundo Notado e do grupo de Balé Cadosch.

O coordenador municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urbana, Jodoval Farias da Costa, ressaltou que a programação é para incentivar o potencial deste público. “Esse evento, promovido pela Prefeitura de Macapá e Garden, é justamente para socializar, apresentar o talento que essas pessoas têm. A escolarização é importante, mas o talento também faz parte do desenvolvimento humano e as pessoas com deficiência também podem praticar a sua aptidão artística de maneira muito tranquila”.

O professor de história e massoterapeuta, Antônio Carlos dos Santos Pereira, que é deficiente visual, desconsidera que a pessoa com deficiência seja tratada como alguém especial. “Precisamos deixar claro que não somos especiais, somos cidadãos comuns, iguais a todos em direitos e deveres, nada de especiais”.

A data

Em 1992, a ONU instituiu o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que passou a ser comemorado todo dia 3 de dezembro. Com a criação dessa data, a ONU tem como objetivo sensibilizar a população a respeito da importância de assegurar uma melhor qualidade de vida a todas as pessoas com deficiência ao redor do planeta.

