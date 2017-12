Carol Carvalho retorna aos palcos com especial em homenagem a Cartola

O show ‘O Mundo é um Moinho’ apresentará grandes sucesso do sambista carioca

Amante do samba e chorinho, a cantora Carol Carvalho, retorna aos palcos com o especial ‘O Mundo é um Moinho’, homenagem ao sambista carioca Cartola. No repertório sucessos como ‘O Sol nascerá’, ‘As rosas não falam’, ‘Preciso me encontrar’, ‘Cordas de Aço’, dentre outras. O show acontece neste sábado, 09, no Vitruviano Gastrobar, a partir das 22h.

Carol dividirá o palco também com duas participações especiais. Jussara Lima, 9 anos e Kiara Rosa, 7 anos. As duas crianças são filhas de sambistas da escola Piratas Estilizados, da qual Carol já foi intérprete. “As duas são crias do samba, e o artista quando já nasce artista é sempre pra emocionar, e é isso que elas farão no palco”, destaca Carol.

O público pode esperar um show de samba com versões inéditas. “O repertorio foi escolhido com muito carinho e cuidado e tudo isso ganhará versões cheias da minha personalidade”, ressalta a cantora.

A banda que acompanha Carol é composta por: Beto 7 Cordas (Violão 7 Cordas), Gabriel Pinheiro (Cavaco), Cesar (Percussão), Guinho (Percussão), Lolito do Bandolim (Bandolim), Ruan (Flauta Transversal) e Diego Cearense (Direção Musical).

Carol Carvalho, é paraense, mas amapaense de coração, é formada em fonoaudiologia, e sempre teve na música a sua outra grande paixão, alimentada dentro de casa através do incentivo do pai, o também cantor Dom Eladio. Iniciou cantando em igrejas em Belém e tem quatro CDs católicos gravados. Em Macapá, atuou como intérprete das escolas de samba Piratas Estilizados, Piratas da Batucada e Maracatu da Favela. Sua última apresentação foi o especial “Buarque-se, Gilberte-se e Caetane-se”, em 2015.

Serviço:

Show ‘O Mundo é Um Moinho – Especial Carvalho canta Cartola

Data: 9 de dezembro

Hora: 22h

Local: Vitruviano Gastrobar (Avenida Machado de Assis, nº 333, bairro Central)

Ingressos individuais: R$ 30

Informações: (96) 99144-0192 e 98140-4980